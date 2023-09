Programma zaterdag- en weekendvoetbal

ACV en Hoogeveen

ACV en Hoogeveen spelen vandaag al de zesde competitiewedstrijd van dit seizoen. In de 2e divisie gaat ACV op bezoek bij Kozakken Boys. De ploeg van trainer Ruud Jalving staat op een achtste plek met zeven punten uit vijf wedstrijden. Woensdag verloor ACV nog in de tweede voorronde van de KNVB beker tegen 3e divisionist Hercules.

In die 3e divisie ontvangt Hoogeveen vanavond om 18:00 uur DVS'33 Ermelo. Hoogeveen staat laatste met één punt uit vijf wedstrijden, maar won woensdag wel in de tweede voorronde van de KNVB beker. Staphorst werd in eigen huis verslagen.