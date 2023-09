Jari Vlak: 'Onze veerkracht verdient zeker een compliment'

VOETBAL - FC Emmen kreeg in Breda een vroege domper te verwerken door de eigen goal van Jeff Hardeveld, maar ondanks een stroeve fase na die openingstreffer kwam het antwoord van de Drentse club snel. Nog net binnen het kwartier tekende Jari Vlak voor de gelijkmaker: zijn eerste treffer van het seizoen.

"Het was een mooie goal, met mijn linker. Ik kwam dit seizoen nog niet heel vaak in de positie om uit te halen, terwijl daar wel mijn kracht ligt. Daarnaast wisten we dat zij met een jonge onervaren doelman speelden, dus dat speelde wellicht toch ook een rol in het besluit om maar eens te schieten", aldus de captain.

Diezelfde doelman (Tein Troost) stond na rust aan de basis van de 1-2. Door zijn weifelende optreden - uitkomen of toch niet - profiteerde Joey Konings en zo boog FC Emmen een vroeg opgelopen achterstand om in een voorsprong om die tien minuten voor tijd nog te vergroten tot 1-3. "Dat wij veerkracht tonen is absoluut een compliment waard. Zeker hier in Breda in een vol stadion waar ze, na die vroege domper, er volledig achter gingen staan."