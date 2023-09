Volleybalsters wacht allesbeslissend duel in OKT na verlies tegen Servië

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters hebben de voorlaatste wedstrijd van het olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen in Parijs verloren van Servië. Na de knappe zege vrijdag op China was Oranje niet opgewassen tegen de regerend wereldkampioen. De setstanden waren 25-19 25-16 25-20.

Nederland, met de Drentse Laura Dijkema en Nova Marring in de selectie, neemt het zondag in het laatste duel op tegen de Dominicaanse Republiek. Dat duel moet gewonnen worden en daarbij is Oranje ook afhankelijk van de wedstrijd tussen Dominicaanse Republiek tegen China, die vanmiddag nog gespeeld wordt. De beste twee in de poule van acht landen plaatsen zich voor de Spelen.

Geen goed vervolg na winst op China

Nederland werd vaak afgetroefd door het sterke blok van Servië en maakte veel fouten. In de eerste set kon de ploeg van Koslowski nog goed bijblijven, maar maakte Servië in de slotfase toch het verschil. In de tweede set namen de Oost-Europese vrouwen al snel afstand en gaven ze die marge niet meer uit handen. In de derde set pakte Oranje een 3-0 voorsprong, maar Servië kwam terug en nam daarna het initiatief weer in handen en maakte het met 25-20 af.