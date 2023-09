Sloveen Ravbar sprint naar juniorentitel, vijfde plaats voor Van der Werff

WIELRENNEN - Anze Ravbar mag zich de nieuwe Europees kampioen bij de beloften noemen. Na 110 kilometer rondjes om de VAM-berg sprintte de Sloveen naar de wegtitel. In zijn kielzog reed Thom van der Werff uit Annen naar een vijfde plek.

Zoals een juniorenkoers betaamt regende het aanvallen vanaf de eerste beklimming van de VAM-berg. Doordat er tijdens de passages flink werd doorgetrokken brak het peloton meermaals in stukken. Een favorietengroep zou na zeven rondes uitmaken wie de Europese wegtitel op zijn naam ging schrijven.

Van der Werff beste Nederlander

De 18-jarige Ravbar perste een sprint uit de benen die de concurrentie te machtig was. Hij zag ploeggenoot Zak Erzen brons opeisen. Het zilver was voor Matys Grizel (Frankrijk). Na Thom van der Werff was Julian Vergouw de volgende Nederlander op plek dertien.