EK-wedstrijd elite-vrouwen al snel na de start in Meppel stilgelegd

WIELRENNEN - De wedstrijd van de elitevrouwen bij het EK wielrennen is al na enkele kilometers na de start in Meppel stilgelegd.

"De politie stuurde het vrouwenpeloton de verkeerde kant op", laat organisator Thijs Rondhuis weten. Het peloton kwam daardoor in het reguliere verkeer terecht. De vrouwen stonden enkele minuten stil en konden, in eerste instantie geneutraliseerd, hun weg vervolgen.

De koers gaat over 130 kilometer van Meppel naar de VAM in Wijster. Lorena Wiebes is titelverdedigster. De finish wordt rond vijf uur vanmiddag verwacht.