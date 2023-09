Noordscheschut maakt er zeven in tweede helft tegen Drenthina

In de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen heeft vv Noordscheschut vanmiddag gehakt gemaakt van vv Drenthina: 1-7. Alle doelpunten van de Schutters vielen in een tijdsbestek van dertig minuten in de tweede helft. Met de overwinning staat de ploeg van trainer Berry Zandink uiteraard fier aan kop in de zaterdag tweede klasse J.

"We zijn volledig door het ijs gezakt in de tweede helft", baalt Drenthina-trainer Robert Oosting na afloop. Bij rust staat zijn ploeg nog op een 1-0 voorsprong door een vroeg doelpunt van Maikel Arling.

Maar naarmate de eerste helft vordert op sportpark De Oude Ros, worden de gasten sterker en moet Drenthina in de achteruit. Een Drenthina-supporter voelt het al aan: "Laat hem maar fluiten voor de rust, want dit komt niet goed." Hij krijgt bijna gelijk, maar de knappe kopbal van Nick Koster spat uiteen op de lat.

Groenwit paard met de hik

In de rust grijpt Zandink in. Daartoe heeft hij ook de mogelijkheid met onder meer Melvin Mol en Danny Kiekebelt op de bank. De twee routiniers staan aan de aftrap van de tweede helft en bovendien meteen aan de basis van een gevaarlijke aanval. De bal van Mol wordt via Kiekebelt verlengd tot bij Koster, maar hij vindt Drenthina-doelman Mathijs Arends op zijn weg.

Maar het is wel het startsein van een dadendrang waar een groenwit paard de hik van krijgt en het duurt elf minuten voordat de eerste hik zichtbaar is. Enrico Schonewille wordt vrijgespeeld en schiet beheerst binnen: 1-1.

Grensgevalletje

Na een uur spelen lijken de bezoekers op voorsprong te komen. De pass breed van Enrico Schonewille op Koster is goed en de aanvoerder rondt netjes af, ware het niet dat hij volgens de clubgrensrechter aan Drenthina-zijde buitenspel staat. Een grensgevalletje, maar scheidsrechter Fred Jansen keurt het doelpunt af.

Vijf minuten later is het dan toch raak. De aanvoerder van Drenthina, Resmon Roemahlewang, werkt de bal na een lage voorzet vanaf de linkerkant achter zijn eigen ballenvanger. En dan gaat het hard. Via goals van Koster, (een wereldgoal van) Mol en Mees Vos loopt Noordscheschut snel uit naar 1-5.

De slotfase wordt er bovendien niet beter op voor Drenthina, want via het is Roemahlewang die tien minuten voor tijd voor de tweede keer deze middag zijn eigen keeper weet te passeren. Ditmaal met het hoofd. Drie minuten later is de misère compleet voor Roemahlewang, want hij veroorzaakt nog een strafschop, waarna Sconewille, Bjorn in dit geval, de eindstand bepaalt op 1-7.

'Supporterspraat'

"Mijn assistent voorspelde een 6-1 overwinning", lacht Zandink na afloop. "Ik deed dat af als supporterspraat, maar hij kreeg nog bijna gelijk ook." Op de vraag waarom hij niet met Mol en Kiekebelt aan de wedstrijd begon, is het antwoord: "Zij zijn allebei geblesseerd geweest in de voorbereiding, dus we moesten een beetje voorzichtig zijn. Maar het is heerlijk om zulke ervaren jongens achter de hand te hebben."