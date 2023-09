DZOH opent met ruime overwinning bij GRC Groningen

VOETBAL - De energie die DZOH in de bekerwedstrijden legde spatte er ook duidelijk af in de confrontatie met GRC Groningen. Na een 3-1 ruststand trokken de bezoekers met 4-1 aan het langste eind in Groningen.

Lang hoefde DZOH niet te wachten op de openingstreffer, want al in de eerste minuut schoot Bjorn Jansen de 1-0 tegen de touwen. Een klein kwartier later verdubbelde Jansen de voorsprong in een wedstrijd waarin vooral DZOH de lakens uitdeelde. Nog voordat het eerst half uur erop zat schroefde Aron Timmerman de score verder omhoog en daarmee was het duel feitelijk wel gespeeld.

Op slag van rust deed de thuisploeg wel iets terug, maar daar was DZOH niet van onder de indruk. De schitterende vrije bal van Joel Zweerink die een kwartier na de onderbreking in de verre hoek verdween gooide de wedstrijd definitief in het slot.

DZOH-trainer Karlo Meppelink was blij met het resultaat en vooral ook met het spel dat zijn ploeg op de mat legde. "We waren hier met een goed gevoel heen gegaan. Dat zag je in de wedstrijd duidelijk terug. Misschien had de uitslag nog wel hoger kunnen uitvallen als we iets beter met de kansen om waren gegaan, maar we hebben de eerste overwinning van het seizoen binnen en kijken uit naar volgende week. Dan nemen we het in eigen huis op tegen VKW.''