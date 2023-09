In minuut 97 helpt nieuweling Simons HZVV toch aan drie punten

Freie brengt frisse invallers

Horloge van Arends

"Ik had geen idee hoe lang we nog te spelen hadden en had het al eens geprobeerd. Ik had me voorgenomen het nog eens van verder weg te proberen", spreekt Simons na de thuiszege van HZVV. Hij is met Freie overgekomen uit Overijssel. Waar de hoofdtrainer vorig seizoen voor SVI uit Zwolle werkte, was de 'matchwinner' actief voor provinciegenoot FC Ommen. "Dit gaan we wel even vieren in de kantine."