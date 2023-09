EK Wielrennen Journaal van zaterdag 23 september

WIELRENNEN - Op de vierde dag van het EK wielrennen in onze provincie won Mischa Bredewold de wegwedstrijd bij de elitevrouwen. Het was ook de dag van de junior-mannen. Karst Haijma uit Peize en Thom van der Werff uit Annen gingen vanmorgen in Drijber al om 9 uur van start in de juniorenwedstrijd. In deze uitzending zijn van beide koersen beelden te zien.