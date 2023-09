Henk Brink geniet van EK Wielrennen in zijn Drenthe

VOETBAL - Oud gedeputeerde Henk Brink is de grondlegger van de Col du VAM en dus ook van het EK Wielrennen in Drenthe. De Zwiggelter kijkt vol trots terug op zijn carrière als voortrekker van het EK.

"Je kan inderdaad wel zeggen dat ik de grondlegger ben van het EK Wielrennen in Drenthe", legt Brink uit. "Het begon met het wilde idee om de VAM berg om te toveren tot wielerberg. Ik nam het voortouw, maar kon het zeker niet alleen. Ik ben trots op wat er is gerealiseerd."

Joop Zoetemelk

Brink ontving vanochtend om 8:00 uur de tourwinnaar van 1980 Joop Zoetemelk op zijn boerderij in Zwiggelte om samen te ontbijten. Samen toerden ze door Drenthe om van het EK te genieten. In Sleen kreeg Brink, als dank voor zijn werk voor de provincie, van Roelof Klinkhamer een door Zoetemelk gesigneerde gele trui. "Ik weet niet of ik net zo bescheiden ben als Zoetemelk, maar hij is het zeker", vertelt Brink lachend. "Ik hoop dat we vandaag een mooie dag hebben met z'n tweeën."