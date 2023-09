Alcides maakt valse start tegen Flevo Boys

VOETBAL - Alcides opende het seizoen in de 1e Klasse I voor eigen publiek tegen Flevo Boys. De formatie van Alcides-trainer Bülent Akar stapte in Meppel met lege handen van het veld: 0-3.

Na een kleine twintig minuten brak Flevo Boys de score open en daardoor moest Alcides al snel op jacht naar de gelijkmaker. Een grote kans om de score gelijk te trekken kreeg de thuisploeg niet veel later ook vanaf elf meter, maar de toegekende strafschop werd gemist door Dave Padding. Dat was niet de laatste tegenvaller, want op slag van rust viel Alcides-aanvoerder Ryan Luyckx geblesseerd uit.

In de tweede helft was er voor Alcides nog voldoende tijd om de schade te repareren, maar wat de thuisploeg ook probeerde. Voldoende was het niet om de achterstand ongedaan te maken en van de ruimte die Alcides weggaf maakte de ploeg uit Emmeloord dankbaar gebruik om de score verder omhoog te tillen. Grote teleurstelling bij Alcides-trainer Bülent Akar die zich iets anders had voorgesteld van de competitiestart.