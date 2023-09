ACV kan leven met punt in Werkendam na sof in beker

Zwikstra geblesseerd, Spijodic gepasseerd

"Ik was benieuwd hoe we zouden reageren na het fors verloren bekerduel van afgelopen woensdag (ACV verloor met 1-5 van Hercules). En daar ben ik tevreden over. We hebben als team geknokt, weinig kansen weggegeven en in de eerste fase na rust hadden we misschien de goal moeten maken", aldus ACV-trainer Ruud Jalving die tegen Kozakken Boys startte met Ramon Nijland onder de lat en met Mark Jagt als diepste spits. "De keuze voor Mark is noodgedwongen omdat Giovanni Zwikstra ziek en geblesseerd is. Ramon krijgt een basisplaats omdat ik met hem hoop wat meer rust te krijgen in onze eigen zestienmetergebied. Dat werd bij Enver Spijodic de laatste weken wat minder."