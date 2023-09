Hoogeveen boekt tegen DVS'33 eerste overwinning van het seizoen

In de eerste helft bleef het duel redelijk in evenwicht, maar Hoogeveen profiteerde van het feit dat de bezoekers na een dik half uur met tien man verder moesten, nadat DVS'33 Ermelo-aanvoerder Tarik Evre rood incasseerde. Kort daarna nam Hoogeveen de leiding dankzij een treffer van Emil Bijlsma.



Waar DVS'33 Ermelo wel aandrong om de achterstand ongedaan te maken, was het Jeroah Balubun die na een vrije doorgang over rechts de score in de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde. Na de onderbreking zetten de gasten alles op alles om de spanning terug te brengen, maar Hoogeveen behield de controle over de wedstrijd en kreeg ook kansen om de wedstrijd te beslissen. Tien minuten voor tijd leek Sil Kuurman aan alle onzekerheid een einde te maken, maar DVS'33 Ermelo scoorde in de slotminuten nog tweemaal. De 3-0 voorsprong was daarmee net voldoende voor de volle winst.