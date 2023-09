DOS’46 zet Unitas met klein verschil aan de kant

KORFBAL - DOS'46 wist ook het duel tegen Unitas in winst om te zetten, maar het ging niet zo eenvoudig als in de voorgaande wedstrijden. Toch bleven de punten terecht in Nijeveen: 19-17.

Dat was in aanloop naar de confrontatie ook de verwachting van het team van trainersduo Henk Jan Mulder en Friso Boode. DOS'46 bereikte de rust met een geringe 11-8 voorsprong en bleef de hele wedstrijd wel aan de juiste kant van de score, maar eenvoudig kwam de zege niet tot stand.

Mede dankzij Eline van Veldhuisen, die zesmaal trefzeker was voor de thuisploeg, kon DOS'46 de overwinning bijschrijven. Mulder was tevreden met het resultaat en ook grotendeels over het spel dat zijn team speelde.

"Het was niet in ons nadeel dat hun spelbepaler met een zware blessure uitviel, maar wij hebben gewoon gedaan wat we aan onze stand verplicht zijn. Unitas is een sterke tegenstander met veel spelers die kunnen scoren en wij hebben onze opdracht goed uitgevoerd. Dit resultaat biedt in ieder geval weer voldoende perspectief voor volgende week.''