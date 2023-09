Hurry-Up komt tegen KTSV op vijf punten: 'Meer dan verwacht'

HANDBAL - Het was minder goed dan een week geleden tegen Sporting Pelt, maar Hurry-Up is vanavond in speelronde vier van de BENE-League op vijf punten gekomen. Daar ging een benauwde overwinning op KTSV Eupen aan vooraf: 30-29.

In de eerste helft werd al duidelijk dat Hurry-Up en KTSV Eupen, sinds 2022 in de BENE-League, elkaar weinig ontliepen. Met twee doelpunten achter elkaar bracht invaller Michael Wennink de thuisploeg even op voorsprong (11-10). Bij 13-13 klonk in Zwartemeer het rustsignaal.

Met de Belgische laagvlieger op bezoek kon trainer/coach van Hurry-Up Sven Hemmes geen beroep doen op Patrick Miedema, Wouter Pronk (beiden geblesseerd) en later Goncalo Gracio. De Portugees kreeg voor rust rood nadat hij een penalty in het gezicht van de KTSV Eupen-doelman gooide. In totaal misten de Zwartemeerders drie strafworpen.

Acht keer Riksten

Na de pauze sloeg Hurry-Up twee keer een gaatje. KTSV Eupen kwam terug van zowel 20-16 als 25-22. Met zijn achtste zorgde Brent Riksten anderhalve minuut voor tijd voor het beslissende gaatje van twee in het voordeel van de oranje-zwarten. Daarvoor scoorde aanvoerder Bernie Vermeer de 28-27.

"We waren veel minder scherp en geconcentreerd dan een week geleden en dan krijg je het heel moeilijk tegen deze tegenstander", aldus Hemmes na de twee overwinning van het seizoen. "Dan ben ik uiteindelijk heel blij dat we twee punten overhouden. We hebben al vijf punten. Meer dan ik van te voren had verwacht."

