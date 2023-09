Loting 1e ronde KNVB Beker: FC Emmen naar Doetinchem, Hoogeveen treft DEM

VOETBAL - FC Emmen is in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker gekoppeld aan De Graafschap, terwijl vv Hoogeveen uit speelt bij een andere derdedivisionist: DEM in Beverwijk. Ook FC Emmen speelt een uitduel op dinsdag 31 oktober, woensdag 1 november of donderdag 2 november.

FC Emmen speelde één keer eerder tegen De Superboeren in het bekertoernooi. In het seizoen 2006/2007 verloor Emmen in de derde ronde met 1-0 op De Vijverberg. Een maand geleden won FC Emmen trouwens in Doetinchem. In de derde speelronde in de Keuken Kampioen Divisie werd het 0-1 door een goal van Ben Scholte.

vv Hoogeveen heeft smaak te pakken

vv Hoogeveen bereikte het hoofdtoernooi door afgelopen woensdag op eigen veld te winnen van Staphorst. Die zege kreeg overigens een goed vervolg, want de blauwhemden wonnen vandaag voor het eerst in de Derde Divisie. Thuis werd DVS'33 met 3-2 verslagen.

FC Emmen, dat door de zege bij NAC Breda afgelopen vrijdag vijfde staat in de Keuken Kampioen Divisie bereikte vorig seizoen de 1/8e finales in het bekertoernooi. In Eindhoven werd de Drentse ploeg uitgeschakeld door de latere bekerwinnaar PSV (3-1).

Complete loting