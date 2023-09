Eerstedivisionist Unitas pakt punt in slotseconde en blijft ongeslagen

HANDBAL - Eerstedivisionist Unitas heeft vanavond in Rolde de punten met DWS gedeeld. In de slotseconde maakte Bram Schutrups namens de thuisploeg de 25-25 (12-13) waardoor de rood-blauwen nog steeds niet verloren hebben.

In de slotfase kwam Unitas terug van drie achter. "Acht tellen voor het eind hebben we een time-out en verzinnen we een variant om nog tot een schot te komen", legt trainer/coach Henk Smeege uit over de situatie bij 24-25. Vanuit een kleine hoek schoot de jonge Schutrups de thuisploeg naar het zesde punt van het seizoen.

Casper Pronk

Ook vorige week speelde Unitas gelijk. Toen verspeelde Unitas op bezoek bij medekoploper Gemini een voorsprong (26-26). "Nu halen wij de tegenstander bij. Net als vorige week weet ik dat we we ook vanavond hadden kunnen winnen. Na de 25-25 in de zoemer juich je, maar later baal je ook weer van de gemiste kans DWS te verslaan."

Tegen de bezoekers uit Schiedam, net als Unitas in de top-5 van de eerste divisie, maakte Casper Pronk de meeste doelpunten. De lange schutter scoorde in Rolde liefst negen keer.

Genoeg rek