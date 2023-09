De Hoop koestert remise voor E&O: 'Weer vechtlust getoond'

HANDBAL - Tien tellen voor het eind van het uitduel met het Haagse Hellas hebben de mannen van E&O een punt in de eredivisie gescoord: 27-27.

Anes Devedcic werkte in het slot na een gemiste strafworp een rebound binnen. In het vervolg probeerde de thuisploeg het nog van ver, maar daar was E&O-doelman Sjoerd Grit niet van onder de indruk. Door tijdens het vieren van het gelijkspel tegen een speler van Hellas op te botsen kreeg de goalie na de zoemer nog rood.

Vechtlust

"Ik ben na ons optreden van een week geleden wel blij met een punt", aldus trainer/coach Martin de Hoop na de hete avond in Zuid-Holland. Met WHC/Hercules op bezoek gaf E&O in de vorige speelronde niet thuis (20-29). "Vanavond hebben we weer vechtlust getoond."

Na veertig minuten waren de Emmenaren zelfs op weg naar een uitoverwinning (17-20). In het vervolg nam Hellas de regie in de partij over. Na 23-22 en 27-25 lachte E&O het laatst in Den Haag.

Naar Beek