Programma zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Dit weekend begint voor alle ploegen de competitie weer. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete team vandaag in actie komt.

Onze Club

Bij twee wedstrijden staan vandaag de camera's van Onze Club. In de 2e I ontvangt Rolder Boys vanmiddag GOMOS. En in de 5e klasse D speelt De Treffer'16 in eigen huis tegen Buinerveen.