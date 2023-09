Wennink gaat voor kans bij Hurry-Up: 'Veel trainen en hard werken'

HANDBAL - Stiekem ligt zijn hart bij E&O, maar linkerhoekspeler Michael Wennink pakte gisteravond met Hurry-Up alweer punt vijf in de BENE-League. "Ik wilde altijd al kijken of ik het hoogste niveau aan zou kunnen."

Sinds de zomer is Wennink in Zwartemeer aangesloten. De Overijsselaar staat bij Hurry-Up op papier, maar heeft ook E&O nog niet uit zijn hoofd gezet. "Door het samenwerkingsverband zou ik ook nog gewoon in Emmen kunnen spelen. De eerste vier wedstrijden waren in het oranje-zwart. De keuze is lastig, want ik speel al heel lang voor E&O", legt de aanwinst uit.