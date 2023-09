Joop Zoetemelk aandachtig toeschouwer EK wielrennen: 'Parcours is WK-waardig'

Joop Zoetemelk is onder de indruk van het parcours bij het EK wielrennen in Drenthe. Vooral het nieuwe 'Dak van Drenthe' op de VAM-berg bij Wijster kan de voormalig winnaar van de Tour de France van 1980 wel bekoren. "Twee jaar terug was hij al moeilijk, maar nu nóg moeilijker", zegt hij.

Ook over de vlakke stukken is de 76-jarige Zoetemelk te spreken. "Het parcours gaat allerlei dorpjes door. Het geeft een heel mooi gezicht van Drenthe." Volgens Zoetemelk is het parcours zelfs WK-waardig. "Maar of dat allemaal mogelijk is, weet ik niet. Zoiets is niet eenvoudig, ook financieel niet."