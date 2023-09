Belgische Moors pakt titel bij damesjunioren

WIELRENNEN - Fleur Moors heeft de titel bij de damesjunioren gepakt op het EK wielrennen in Drenthe. Op de VAM-berg bij Wijster kwam zij als eerste over de streep.

De winderige koers was vrij gesloten en werd gekenmerkt werd door veel kleine valpartijen. Ook werd er vrij weinig aangevallen. Het was wachten tot de laatste beklimming, toen Moors voluit ging en solo over de finish kwam.

Kirsten Wild, bondscoach van de Nederlandse damesjunioren is redelijk tevreden over haar rensters. Volgens Wind waren Moors en Venturelli de absolute favorieten. "Als je in de top acht finisht op zo'n EK, mag je best tevreden zijn."