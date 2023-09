ACV-doelman Ramon Nijland koestert punt: 'We hadden de bespreking in de bus'

VOETBAL - Ramon Nijland maakte gistermiddag zijn rentree onder de lat bij ACV. De 30-jarige Drent verving Enver Spijodic, die door trainer Ruud Jalving werd gepasseerd. Nijland maakte een jaar geleden vol verwachting de overstap van HHC Hardenberg naar ACV, maar beleefde persoonlijk een dramatisch seizoen. ACV werd weliswaar kampioen in de Derde Divisie, maar Nijland kwam maar tot zes optredens in de hoofdmacht.

Solide

In het zesde duel van het seizoen, bij Kozakken Boys (eindstand 0-0), maakte Nijland een solide indruk al kreeg hij niet heel veel werk te doen op het bijveld in Werkendam (het hoofdveld werd enkele weken geleden afgekeurd door de KNVB). "De ambiance doet denken aan een gemiddelde vierdeklasser, maar dat heeft ook wel wat. Uiteindelijk gaat het om presteren en dat hebben we gedaan. Ook ik. De ballen die ik moest pakken, pakte ik. Ik maakte één slippertje toen ik onder een voorzet doorliep, maar gelukkig liep dat goed af. Na afgelopen woensdag (1-5 verlies in de beker) wilden we ons revancheren en dat hebben we wel gedaan."