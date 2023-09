Volleybalsters missen directe plaatsing voor Spelen van Parijs

De Nederlandse volleybalsters zijn er niet in geslaagd zich rechtstreeks te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Daartoe moest de ploeg van bondscoach Felix Koslowski op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Chinese Ningbo het slotduel met de Dominicaanse Republiek met 3-0 of 3-1 winnen. De Dominicaanse speelsters wonnen echter bij een 1-1-stand de derde set en uiteindelijk ook de wedstrijd: 25-20 20-25 25-19 23-25 15-12.

Laura Dijkema uit Beilen deed in de slotfase van de wedstrijd nog mee.

Daarmee kwalificeerde de Dominicaanse Republiek zich in groep A na Servië voor de Spelen van volgende zomer. Oranje is nu afhankelijk van de positie op de wereldranglijst in juni. Via die omweg plaatsen zich nog vijf landen voor Parijs 2024. Nederland werd op de Spelen van Rio nog vierde. In Tokio ontbraken de Nederlandse volleybalsters.

Nederlaag

Oranje was het toernooi, waarin acht landen streden om twee tickets voor de Spelen, begonnen met een onnodige nederlaag tegen Canada. Maar na overwinningen op Tsjechië, Mexico, Oekraïne en gastland China en een nederlaag tegen wereldkampioen Servië had de ploeg van Koslowski plaatsing nog steeds in eigen hand.

Tot 17-17 ging het in de eerste set gelijk op tussen beide landen, die elkaar ook op de wereldranglijst amper ontlopen. Nederland begon als nummer 9 van de wereld aan het toernooi, de Dominicaanse Republiek volgde meteen als tiende.

Basisploeg

Koslowski had gekozen voor een basisploeg met Sarah van Aalen, Celeste Plak, Nika Daalderop, Marrit Jasper, Juliët Lohuis, Indy Baijens en libero Florien Reesink en zag in de slotfase van de eerste set met name dankzij de sterke aanvalster Brayelin Martínez de tegenstander weglopen. Bij een achterstand van 24-20 sloeg Daalderop de bal uit en wist Oranje dat nieuw setverlies fataal zou zijn.

Maar met name dankzij sterke opslagbeurten van Baijens en Jasper liep nu Nederland naar 24-20 en was het Daalderop die het tweede setpunt benutte.