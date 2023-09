Fransman Laporte is 'Koning van de VAM-berg' en pakt Europese titel

WIELRENNEN - Met een indrukwekkende solo heeft de Fransman Christophe Laporte de Europese titel veroverd. De renner van Jumbo-Visma sprong op 12 kilometer van het eind weg uit een kopgroep van tien en had in de laatste meters net voldoende over om zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma, de Belg Wout van Aert en Nederlander Olaf Kooij, achter zich te laten.

Rond kwart over twaalf vertrok het peloton vanaf De Brink in Assen voor een koers van 200 kilometer door de provincie Drenthe. Na tien kilometer sprong een vijftal renners weg: kersvers Europees tijdritkampioen Josh Tarling uit Groot-Brittannië, de Zwitser Stefan Bissegger, de Ier Rory Townsend, de Est Norman Vahtra en Mathias Vacek uit Tsjechië.

Gecontroleerde koers

Onder aanvoering van de Denen en de Belgen kregen de koplopers nooit een grotere voorsprong dan een paar minuten. De Nederlandse schaduwfavoriet Bauke Mollema moest na 90 kilometer uitstappen door een valpartij en op zo'n 30 kilometer van de finish werden de laatste koplopers door het peloton gegrepen.

Vanaf dat moment brak de koers los en zagen we de ene na de andere kanshebber wegspringen. Met nog 20 kilometer voor de boeg bleven tien renners over die zouden strijden om de Europese titel. Hierbij zaten grote namen als Wout van Aert, de Deen Mads Pederesen en Laporte. Kooij en Mike Teunissen vertegenwoordigden Nederland in de groep der favorieten.

Aanval Laporte

Op twaalf kilometer van de streep sprong Laporte weg uit de groep en geen van zijn concurrenten was bij machte om te reageren. Zijn voorsprong werd niet groter dan vijftien seconden en aan de voet van de VAM-berg had hij er nog negen over. De Belgische superknecht Arnaud de Lie leidde de achtervolging met Van Aert in zijn wiel en alleen Olaf Kooij kon het duo nog volgen.