Promovendus WKE'16 verliest van andere nieuwkomer

VOETBAL - Promovendus WKE'16 heeft vanmiddag de openingswedstrijd in de nieuwe eerste klasse J van andere nieuwkomer Velocitas 1897 verloren: 1-3 (1-0). "Het heeft nog even tijd nodig."

Pas na 70 minuten

"Maar", reageert trainer/coach van WKE'16 Nico Haak na de nederlaag. "Uiteindelijk verliezen we terecht. Velocitas 1897 was veel beweeglijker en dynamischer. Ik keek van te voren naar hun opstelling en zag een aardige ploeg staan."

Pas in minuut 70 viel de Groningse gelijkmaker waarna de Emmenaren nog twee tegendoelpunten moesten slikken. Haak: "We hebben eigenlijk heel de wedstrijd onder druk gestaan. Het heeft nog even tijd nodig voor wij helemaal fit zijn en onze kwaliteit kunnen tonen."

WVV-uit

De nieuwe hoofdcoach van de oranje-witten wil niet te lang bij de verliespartij stilstaan en kijkt al uit naar de uitwedstrijd van volgende week met WVV. "Geen man over boord, want we zijn net begonnen. Dit is gewoon een heel leuke competitie", besluit Haak.