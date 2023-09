Bekijk hier het EK Wielrennen Journaal van zondag 24 september terug

WIELRENNEN - Drenthe stond vanmiddag volledig in het teken van het EK Wielrennen, dat vanmiddag afsloot met de wegwedstrijd voor de mannen. De Fransman Christophe Laporte was de grote overwinnaar op de VAM-berg en 's ochtends won de Belgische Fleur Moors bij de dames junioren.

In dit laatste EK Wielrennen Journaal kijken we terug op de elite-wedstrijd van de mannen met daarbij Elmar Reinders uit Assen. Ook spreken we Joop Zoetemelk. De wereldkampioen van 1985 reed met chauffeur Gert Jakobs over het nieuwe Dak van Drenthe. Verder zijn er aan het parcours van de wedstrijd van de profs verschillende activiteiten. Het EK Journaal ging kijken in Zuidlaren, Drouwen en Gieten.