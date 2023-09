Geen warm welkom voor degradant VKW: 'Dit is weekendvoetbal'

VOETBAL - Het is degradant VKW vanmiddag in de eerste wedstrijd in 1J niet gelukt punten te scoren. Door de duidelijke nederlaag in Westerbork (0-3) beginnen de blauw-witten weer van onderen.

Met WVV op bezoek startte VKW, in de lente nog vierdedivisionist, met overtuiging. "Het vele balbezit wisten we niet in doelpunten om te zetten", legt trainer/coach van de thuisploeg Bernd van Bolhuis uit. Met WVV ontving de Groninger zijn vorige club.

"We raken de paal en geven na een half uur spelen een risicovolle breedtepass. Deze weet WVV te onderscheppen en 0-1 te maken", vervolgt Van Bolhuis. Dan realistisch: "Door op fouten van ons te loeren zijn de bezoekers ver gekomen."

Vrije trap van Verheul

Want ook in het vervolg lag het initiatief bij VKW, dat in minuut 45 de tweede tegengoal te verwerken kreeg. "In de tweede helft schiet Matthijs Verheul een vrije trap op de paal. Even later krijgt Freek Tempelman rood na een sliding. In balbezit schoof hij zelf de bal te ver voor zich uit."

"We hebben onszelf vanmiddag in de voet geschoten", baalt Van Bolhuis. "Natuurlijk hoop je dat de terugkeer van VKW in de eerste klasse anders verloopt, maar dit is weekendvoetbal. Veel tegenstanders zijn nieuw en sterk."

