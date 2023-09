Tweedeklasser Germanicus scoort negen keer in Slagharen, ook zege Dalen

VOETBAL - De eerste koppositie in de tweede klasse H is na een heel riante zege voor Germanicus. De gedegradeerde Coevordenaren hielden vanmiddag geen spaan heel van thuisploeg EMMS: 0-9.

In Slagharen scoorde Germanicus in de eerste helft al zes keer (0-6). Na de pauze maakte topscorer Roelof van Dijk zijn tweede en derde goal van de middag. Erwin Moddejongen bepaalde in de negentigste minuut de eindstand.

3-0

De analyse van hoofdtrainer van Germanicus Jan Wielink is even simpel als de uitzege: "We deden het ook niet onaardig. Op een gegeven moment wordt het snel 0-3, zelfs 0-4. Dan wordt het natuurlijk heel moeilijk voor EMMS. Beginnen met 0-9 is gewoon heel fijn."

Ook Dalen is zonder tegendoelpunten op drie punten gekomen. De nieuwe club van Martin Drent rekende op eigen gras af met Twedo: 3-0. Namens de thuisploeg scoorden Niels Koert, Wouter Eiting en Niels Meijer.

SC Erica en Zuidwolde