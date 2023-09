Zevenklapper Noordscheschut en ook veel treffers bij De Treffer'16: Bekijk nu aflevering 3 van Onze Club

VOETBAL - Terwijl vv Hoogeveen en ACV al enkele weken bezig zijn met de competitie begonnen dit weekend ook de overige Drentse clubs aan het nieuwe seizoen. In aflevering 3 van Onze Club bezochten we vier wedstrijden: van de 1e tot en met de 5e klasse.

HZVV - PKC'83 was de ontmoeting die we bezochten in de 1e klasse J, waarin dit seizoen wordt gestreden tussen traditionele zaterdag- en zondagclubs. HZVV wil zich herstellen na een dramatisch jaar met degradatie uit de Vierde Divisie.

Schutters op jacht naar eerherstel

Een klasse lager hoopt Noordscheschut dit seizoen ook op eerherstel. Na twee degradaties op rij is het kampioenschap het doel voor de formatie van trainer Berry Zandink en het seizoen begint in ieder geval geweldig. Op bezoek bij Drenthina in Emmen wordt het 1-7.

Rolder Boys - GOMOS

Twee clubs die ongetwijfeld ook hadden gehoopt op weekendvoetbal in de 1e klasse zijn Rolder Boys en GOMOS, twee ploegen die vorig seizoen degradeerden en het dit seizoen moeten doen in de zondag 2e klasse I. Beide ploegen stonden vanmiddag tegenover elkaar op het fraaie sportpark Boerbos in Rolde.

Rode lantaarndrager van Drenthe