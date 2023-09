SVBO verliest openingsduel: doelman Ebeltjes de schlemiel

Excuses

"Een ingooi werd met het hoofd verlengd en Lennon was in gedachten al bezig om met een verre uittrap gevaarlijk te worden in de omschakeling, maar zover kwam het niet. Vlak voordat Lennon de bal wilde pakken tikte Ramos binnen. Erg zuur natuurlijk voor Lennon, die er ook enorm mee zat. Direct na de wedstrijd bood hij ook zijn excuses aan."

Grote kansen Berends en Kuper

"Dat had van mij overigens niet gehoeven", aldus Timmer. "Maar het toont zijn gedrevenheid. Toch had het zover niet hoeven komen, want met name in de tweede helft kregen we prima kansen op de gelijkmaker. Twan Berends en Stefan Kuper kregen de grootste, maar helaas leverde het ons geen gelijkmaker op. Aan de andere kant had Winsum wellicht nog naar de 0-2 kunnen counteren, maar je begrijpt me vast dat ik vooral naar mijn eigen team kijk."