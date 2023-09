De Treffer'16 wil weg naar boven inzetten, maar begint seizoen vertrouwd: met nederlaag

Rode lantaarndrager van Drenthe

Of daarmee de basis is gelegd voor sportief betere jaren voor de hoofdmacht is uiteraard de grote vraag, maar die hoop en verwachting is er zeker. "Het viel niet mee om een nieuwe trainer te vinden, maar gelukkig bood Hans Zijlstra zich aan. Hij wil ons graag helpen stappen te zetten en krijgt daarvoor van ons ook alle ruimte en tijd. De afgelopen seizoenen eindigden we steevast onderaan in de vijfde klasse. De titel 'rode lantaarndrager van Drenthe' willen we graag kwijtraken. We mikken op een plek in de middenmoot."

Kleedkamerproblemen

Zoals bij veel amateurclubs zijn er uiteraard ook nog wel wat wensen. De grootste wens bij De Treffer'16 is een upgrade van de douche- en kleedruimtes, of beter gezegd: een verhuizing daarvan. Op dit moment maken alle clubs gebruik van de kleedkamers in de sporthal.

"Op de zondag is dat geen probleem, maar op de zaterdag wanneer de jeugd speelt wel. De afstand richting de kantine is groot, dus vaak vertrekken teams meteen na het douchen naar huis. Daardoor missen we als club enerzijds kantine-inkomsten, maar ook een stukje gezelligheid. Bovendien telt het dorpshuis maar twee kleedkamers en dat is allesbehalve praktisch op de vrijdagavonden, wanneer hier regelmatig wordt gespeeld door meerdere 35- en 45+-teams."