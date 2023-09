Nagenieten van EK wielrennen: 'Maak je maar een keer in je leven mee'

WK doet pijn in portemonnee

Is de wielergekte toegeslagen en gaat Drenthe voor een WK? "Dat is lastig", tempert Rondhuis de verwachtingen. "Dit kampioenschap kost tussen de 3 en 4 miljoen euro, bij een WK moet je denken aan 15 tot 20 miljoen." Bovendien past het niet bij de Drentse inborst om alweer zo hoog van de toren te blazen. Rondhuis: "Hier zijn we gewend aan beide voetjes op de grond."

Toch houdt de Leekster de deur voor een WK in Drenthe nadrukkelijk op een kier. "Als bestuurlijk Drenthe het vindt en we willen ervoor gaan, dan moeten we het doen. Wielertechnisch kan het, maar of het financieel haalbaar is, daar moet in alle rust over nagedacht worden."

Wegafsluitingen