Robert Oosting in de Onze Club Podcast: 'Ik zie die gasten soms vaker dan mijn vriendin'

Host Stijn Steenhuis werpt een blik op de uitslagen van afgelopen weekend en merkt op dat veel degradanten uit de startblokken zijn geschoten. Zo wisten Nieuw Buinen en CSVC met 8-0 te winnen. De zaterdagtak van Alcides heeft de 'high score'.

Sidekick Tom Meijers is dit weekend volledig doorweekt van sportpark De Oude Ros gekomen en vertelt over het weer. De verkeerde tijd van het jaar komt er volgens hem weer aan. En voor het eerst in deze aflevering de Onze Club Recap.

Meepraten via de OCP-app

Vorig seizoen werd de Onze Club Podcast-app geïntroduceerd voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

