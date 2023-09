Oranjevrouwen houden zicht op Spelen door late zege op Engeland

VOETBAL - De Oranjevrouwen hebben hun eerste zege geboekt in de Nations League. Met de Emmense Sherida Spitse, die 90 minuten volmaakte, werd WK-finalist Engeland verslagen: 2-1.

De overwinning is belangrijk in de strijd om kwalificatie voor de Olympische Spelen na de nederlaag eerder van Nederland tegen België. Oranje moet de poule winnen om zich te kunnen plaatsen voor de Spelen van Parijs in 2024.

Lieke Martens bracht Oranje in een uitverkochte Galgenwaard na ruim een half uur op 1-0. Alessia Russo maakte in de tweede helft gelijk voor Engeland. Invalster Renate Jansen bezorgde Oranje met een late treffer de kostbare zege op de ploeg die wordt geleid door Sarina Wiegman.

Terugkeer sleutelspeelsters

Jonker had tegen Engeland weer de beschikking over Daphne van Domselaar. De eerste keepster van Oranje was afgelopen week niet fit, waardoor Jacintha Weimar debuteerde tegen België. Weimar werd tegen de Europees kampioen buiten de selectie gelaten.