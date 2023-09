Lieke Nooijen tekent tweejarig contract bij Jumbo-Visma: 'Superblij mee'

WIELRENNEN - Lieke Nooijen (22) uit Coevorden maakt na de jaarwisseling de overstap van Parkhotel Valkenburg naar Jumbo-Visma. Ze heeft daar een contract voor twee seizoenen getekend.

"De ploeg heeft mij in het voorjaar benaderd. Daar was ik superblij mee", reageert Nooijen. "Het voelde meteen goed en vertrouwd. Ik vind het prettig dat het een Nederlandse ploeg is. Ik hoop dat ik veel kan leren en veel voor ze kan betekenen. Ze willen graag meer snelheid in de ploeg en ik denk dat ik dat kan meebrengen."

Eerste profzege

Nooijen reed drie seizoenen in dienst van het Parkhotel Valkenburg Cycling Team waarvoor ze in juli haar eerste profzege pakte in de Argenta Classic. Ze hoopt zich bij haar nieuwe ploeg ook verder te ontwikkelen als tijdrijdster. Daarnaast wil Nooijen graag van waarde zijn bij het aantrekken van de sprint.

"Ik vind het leuk om een lead-out voor een sprint te doen. Ik hou wel van een lange sprint en ik hoop me te kunnen laten zien in de voorjaarskoersen." In dienst van Parkhotel Valkenburg reed ze al de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.