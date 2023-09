ACV passeert Spijodic (23): keeper stopt per direct

VOETBAL - Enver Spijodic vertrekt per direct bij ACV. De doelman, die afgelopen weekend werd gepasseerd door trainer Ruud Jalving voor de wedstrijd tegen Kozakken Boys, ontbrak in Werkendam al bij de selectie. Een paar dagen later werd duidelijk waarom.

'Deze week heeft Enver Spijodic aan de staf en club laten weten dat hij per direct stopt bij ACV. Persoonlijke omstandigheden waardoor het plezier in het keepen is verdwenen geeft hij hierbij aan als reden. Voor ACV is het plotselinge vertrek van Enver een behoorlijke aderlating', zo luidt het officiële statement.

Heldenrol

De 23-jarige Spijodic kwam twee seizoenen geleden over van vv Hoogeveen. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Bij ACV speelde hij in zijn eerste seizoen twee competitieduels en maakte hij indruk in het bekertoernooi tegen Hercules, waar hij een heldenrol vertolkte in de penaltyreeks. Toch moest hij in de competitie Ben Wormmeester voor zich dulden.

Vorig seizoen won Spijodic, mede door blessureleed van zijn nieuwe collega Ramon Nijland, wel de concurrentiestrijd en promoveerde hij als eerste doelman met ACV van de Derde Divisie naar de Betnation Divisie, het hoogste amateurniveau.

Teleurgesteld