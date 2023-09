Fred Grim: 'We onderschatten onze tegenstanders niet, maar nu moeten we doorpakken'

VOETBAL - Het nazomerweer past perfect bij het huidige gevoel van FC Emmen. Met zeven punten uit de laatste drie duels heeft de enige profclub van Drenthe de wind redelijk in de zeilen. De huidige zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie is oké en het programma van de komende weken biedt perspectief op meer.

FC Emmen treft morgen in TOP Oss namelijk de nummer 18 van de Keuken Kampioen Divisie en ontvangt volgende week vrijdag de hekkensluiter, Telstar. "Zonder de tegenstander te onderschatten vind ik dat we de serie die we nu neerzetten moeten continueren. Dat is conform de ambitie, heel simpel. Verliezen we in Oss, dan wordt je toch weer een stap teruggeworpen."

De zege bij NAC was een belangrijke, volgens de coach. "Natuurlijk ging niet alles goed, maar gezien het moment in het seizoen en gelet op de voorbereiding en de fysieke ongemakken die we hebben gekend de laatste weken was het gewoon een prima zege. Bovendien merk ik dat we stappen maken, ook in trainingen. Het vertrouwen groeit."

'Een puzzel van duizend stukjes'

Wat ook groeit is de keuze aan spelers op het middenveld. Met Jari Vlak, Jorrit Smeets, Maikel Kieftenbeld en Lucas Bernadou, die allemaal inzetbaar zijn en steeds fitter worden, heeft Grim meer en meer keuzestress. "Het is straks een puzzel van duizend stukjes", aldus Grim. In principe ga ik uit van eigen kracht, maar natuurlijk kijk je ook naar de tegenstander. Bovendien moesten we tot nu toe ook wel voorzichtigheid betrachten met Lucas Bernadou bijvoorbeeld, die we tot nu toe alleen hebben laten invallen en tegen NAC zelfs helemaal niet. Dat had overigens te maken met wat klachten die hij had, al vond ik in Breda het momentum ook niet echt daar. Maar Lucas kan, in tegenstelling tot een paar weken geleden, ook negentig plus minuten spelen."

De kans dat Grim kiest voor Bernadou tegen TOP Oss lijkt overigens groot en dat betekent dat de Fransman voor het eerst sinds 18 maart (Sparta thuis: 0-2 nederlaag) weer in de basis zal starten. Dat zal dan ten koste gaan van Jorrit Smeets.

Voor de rest blijft de basis van vorige week intact, dus start Grim (onder voorbehoud) met Jan Hoekstra, Patrick Brouwer, Michaël Heylen, Julius Dirksen, Jeff Hardeveld, Jari Vlak, Lucas Bernadou, Ben Scholte, Joey Konings, Piotr Parzyszek en Desley Ubbink.

Geen keeperstrainer