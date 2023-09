Oranje-revelatie Nova Marring even terug op het oude nest bij Sudosa-Desto

Sportfamilie

Van haar achtste tot haar zeventiende speelde Marring in Assen. Ze trainde onder Rita Buikema die meteen al zag hoe makkelijk ze kon bewegen.

"Wat ik me vooral herinner is haar motoriek. Ze was een meisje dat al heel veel kon", verklaart Buikema. "Ik kom ook uit een echt sportfamilie", vult Marring aan. "Zowel m'n overgrootopa als m'n opa fietsen, lopen en zwemmen en m'n vader, Mark Marring, voetbalde jarenlang in ACV 1. En ik ben de volleybalkant op gegaan."

Ongrijpbaar en creatief

Wat Marring onderscheidt van veel andere speelsters is dat ze linkshandig is. Een kolfje naar de hand van Buikema. "De meeste volleyballers zijn rechtshandig, dus daar is ook de blokkering helemaal op gericht. Een linkshandige speelster is dan toch wat ongrijpbaar. En ik vind ze ook vaak creatief."

België

Marring speelde de afgelopen drie jaar in België en won daar vorig seizoen de landstitel en de beker. Daarnaast werd ze daar uitgeroepen tot volleybalster van het jaar.

"Ik denk omdat ik daar ben gaan spelen dat Nederland me een beetje uit het oog is verloren. En nu ben ik er toch weer", lacht Marring. Zelfs haar collega's bij Oranje wisten niet wie ze was. "Niemand kende mij, dus het kwam als een behoorlijke verrassing."

SSC Palmberg Schwerin

Zakelijk wordt aanvalster begeleid door Assenaar Joost Kooistra. Hij speelde zelf bijna honderd interlands en heeft voor haar een contract bij SSC Palmberg Schwerin geregeld. Een topclub in de Duitse Bundesliga die al tien jaar wordt getraind door de nieuwe Nederlandse bondscoach Koslowski.