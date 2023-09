Joey Konings zet joker in na 'thuisduel' bij TOP Oss

'Even wennen'

"Voor mij was de stap in het begin even wennen, maar ik heb mijn draai snel gevonden. De manier van voetballen past ook goed bij me. We spelen veel op de helft van de tegenstander, in ieder geval veel meer dan ik gewend was bij FC Den Bosch. En nee, dan maakt het niets uit dat ik nu als rechterspits word opgesteld. Ja, ik ben misschien meer een centrumspits. Op die plek voel ik me denk ik ook het fijnst, maar vanaf de rechterkant naar binnenkomen en dan schieten gaat me ook prima af."