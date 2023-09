Daphne Spreen uit Rolde wil wereldtitel Spartan Trifecta prolongeren

Heel fanatiek

"Daphne is verschrikkelijk sterk", zegt Gerrit Meijering. Hij is trainer bij Survivalrun STERK in Assen, de vereniging waar Spreen elke donderdagavond traint.

"Ze is heel fanatiek en wil alle oefeningen doen. Daardoor zit ze zichzelf echter wel eens in de weg, want het lukt niet altijd in één keer. Maar dan probeert ze het gewoon opnieuw en vaak lukt het bij de tweede of derde keer wél. Dat is wel heel leuk om te zien. We hebben haar er graag bij tijdens de trainingen."