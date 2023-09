Drie Drenten maken kans op WK handbal

De Zweedse bondscoach van Nederland Per Johansson heeft het drietal op de longlist voor het eindtoernooi gezet. Vanaf 30 november doet Oranje mee aan het wereldkampioenschap in Denemarken en Noorwegen.

Bekerwinst met HC Groot Venlo

Freriks maakt al jaren deel uit van de A-ploeg. Daphne Luchies, die net als Freriks een verleden heeft bij E&O, debuteerde in april voor het Nederlands team. De spelmaker uit Klazienaveen speelt in de eredivisie voor landskampioen VOC.

Helemaal nieuw bij Oranje is Sharon Grummel. De 22-jarige rechteropbouwer uit Emmen pakte in de lente met HC Groot Venlo de beker en later werd Grummel uitgeroepen tot 'MVP' van de eredivisie.