Jan Hoekstra: 'Ik vreesde voor een penalty, maar naar mijn idee liep hij tegen me aan'

VOETBAL - FC Emmen was in Oss veel dank verschuldigd aan doelman Jan Hoekstra, die voor de derde keer dit seizoen zijn doel schoon hield. Weliswaar had de Drentse club het duel tegen laagvlieger TOP eerder kunnen beslissen, maar in de slotminuten was de keeper uit Eexterveen hard nodig om de 0-1 over de streep te trekken.