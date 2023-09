Programma zaterdag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er voor de amateurvoetballers weer een complete competitieronde op het programma. Bekijk hier tegen welk team je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

ACV en Hoogeveen

ACV speelt vanmiddag in eigen huis tegen Spakenburg, de bekersensatie van vorig seizoen. De ploeg van trainer Ruud Jalving is wel weer toe aan een overwinning. ACV staat twaalfde na zes wedstrijden. Tegenstander Spakenburg is de nummer vier van de tweede divisie.