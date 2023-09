Fred Grim: 'We maakten het onszelf onnodig moeilijk'

VOETBAL - Niet overtuigend, maar wel drie punten. Dat was ongeveer de conclusie een week geleden na de 3-1 zege bij NAC. Ook gisteravond, na de nipte 1-0 zege bij TOP Oss, had de slotsom een vergelijkbare strekking, al was FC Emmen-trainer Fred Grim ietwat genuanceerder in zijn analyse.

"Het is niet zo dat het helemaal niet goed was. Het begin was bijvoorbeeld prima. We hadden de rust die we graag in ons spel willen hebben en de eerste fase van de opbouw verliep goed, maar vervolgens was het met enige regelmaat te opportunistisch, spelen we te snel de lange bal en lieten we teveel ballen van onze voet springen. Desalniettemin vind ik dat we voor de 0-1 eigenlijk op 0-2 hadden moeten staan", aldus Grim.

"Omdat we dat nalieten mocht TOP Oss blijven hopen op een resultaat en werd het zeker na de onderbreking nog onnodig spannend, maar ook daarin maken we stappen. Tegen Cambuur verspeelden we in de slotfase de zege, nu niet. Dat is pure winst."

'Die kopbal op de lat krijgen was knapper dan in het net'