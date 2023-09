Julius Dirksen en Michaêl Heylen: 'We staan er om elkaar te helpen'

VOETBAL - Het ging niet gemakkelijk, maar de drie punten in Oss werden uiteindelijk wel over de streep getrokken. Het leverde na afloop gemengde reacties op in het kamp van FC Emmen. Opluchting, ontevredenheid over het spel maar toch waren er ook voldoende complimenten. Zeker over het verdedigende werk, met hoofdrollen voor Jan Hoekstra en Michaël Heylen.

De Belgische verdediger, die sinds de blessure van Mike te Wierik weer basisspeler is, maakte een solide indruk en zorgde bovendien dat hij slippertjes van zijn collega-verdedigers kon herstellen. "Maar zo hoor het toch ook. We doen het met elkaar. Ook ik ging één keer in de fout, maar toen was Julius er om mij te helpen. Zo moet je de punten ook pakken: samen."

'Een gouden zaak'