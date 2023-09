Andringa met Oranje volleyballers beginnen OKT met nipte nederlaag tegen Canada

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleyballers, met libero Robbert Andringa uit Assen zijn het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen begonnen met een nipte nederlaag. Canada was in de Chinese stad Xi'an met 25-21 23-25 24-26 25-18 15-12 net te sterk voor Oranje. Nederland staat tiende op de wereldranglijst, Canada vier plekken lager.

In de openingsfase had Oranje snel een gaatje van vijf punten geslagen, maar Canada kwam sterk terug. Via sterk serveerwerk van Maarten van Garderen verkleinde de ploeg van bondscoach Roberto Piazza de achterstand nog tot twee punten, maar bij 24-21 maakte Jordan Schnitzer het af namens Canada.