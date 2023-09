ACV verdient meer, maar Spakenburg gaat met drie punten naar huis

VOETBAL - Een rumoerig weekje, vanwege het plotselinge vertrek van doelman Enver Spijodic, werd door ACV afgesloten met de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Tegen Spakenburg, vorig seizoen dé bekersensatie van Nederland, werd het 1-2. Een nederlaag die door vriend en vijand als onterecht werd bestempeld, maar vooral de bezoekers hadden daar maling aan.

ACV staat door de nederlaag op plek 12 in de Betnation League, met 8 punten uit 7 duels. Koploper blijft HHC Hardenberg, dat vanmiddag gelijkspeelde (0-0) tegen Kozakken Boys. De oranjehemden hebben 16 punten uit 7 wedstrijden. Quick Boys (volgende week de tegenstander van ACV in Katwijk) en Spakenburg delen plek 2, met 15 punten.

'Het was, heel eerlijk, niet verdiend'

"Het was absoluut zwaarbevochten en als ik heel eerlijk ben niet verdiend", erkende Spakenburg-trainer Chris de Graaf direct na afloop. "ACV speelde prima en had een strijdplan waar we het gewoon moeilijk mee hadden. Ons voordeel is dat we een plan B hebben en ook een plan C. Daardoor slepen we de overwinning eruit."

Plan B en C

Plan B was het brengen van de lange spits Floris van der Linden. De nummer 9 van Spakenburg, die afgelopen zomer een aanbieding van FC Groningen naast zich neerlegde. Hij was als aangever belangrijk bij de 0-2. Nadat ACV, kort daarna, uit een van richting veranderde vrije bal van Freddy Quispel op 1-2 kwam was het tijd plan C: Een boomlange verdediger (Tobias Kleijweg). Daardoor werd het pompen of verzuipen van ACV een stuk lastiger in de slotfase.

Die wisselwapens van De Graaf zorgden vandaag voor het verschil, want op basis van het voetballende gedeelte had ACV meer verdiend dan een nederlaag. Kansen waren er genoeg. Bij 0-0 voor onder andere Justin Mulder, Gijs Jasper en Giovanni Zwikstra én na de 0-1 - na een blunder in de verdediging (met keeper Ramon Nijland en Tapmahoe Sopacua in de hoofdrol: Mukhtar Suleiman profiteerde dankbaar) - was Quispel dichtbij een treffer.

Grevink rakelings naast

Kort na rust kwamen de bezoekers op 0-2, mede dus dankzij Van der Linden die Ahmed Azzouti een niet te missen kans gaf. Het antwoord van ACV kwam snel. Freddy Quispel schoot een vrije bal - via de muur - tegen de touwen, waarna ACV op jacht ging naar meer. Schoten van Jasper, Zwikstra misten doel en datzelfde gold voor een heerlijke kopbal van invaller Niels Grevink. Uit een corner van Quispel zag hij zijn inzet net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Aan de andere kant speelde Spakenburg een paar countermogelijkheden slecht uit en kopte Van der Linden nog een keer rakelings naast. Daardoor bleef het bij 1-2.

'Beste wedstrijd van het seizoen'