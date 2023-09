Hoogeveen legt zwaargewicht Eemdijk over de knie

Een minuut later nagelde Bjorn Klaassens de bal van grote afstand in de kruising en halverwege de eerste helft zorgde Tom Heerkes voor balans. Eemdijk was kort daarna nog wel dichtbij de 3-2, maar de inzet van Hilterman werd uitstekend gekeerd door Hoogeveen-doelman Stan Meekhof. Was het voor rust Eemdijk met de beste start, na de onderbreking draaide Hoogeveen op volle toeren en dit kwam in de score overtuigend tot uitdrukking. Zeker niet nadelig was de rode kaart voor Jeffrey van den Dikkenberg, waardoor Eemdijk het restant met tien man uit moest spelen.