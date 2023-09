Alcides niet bij de les tegen SV Marum

Al na een handvol minuten stond SV Marum op een 2-0 voorsprong en daarmee moesten de gasten direct aan de bak om de aansluiting te vinden. Die kwam er niet in de eerste helft en ook na de rust was SV Marum de bovenliggende partij die eenvoudig uitliep naar 4-0. Het doelpunt dat Marnix Jager in de slotfase nog maakte, was enkel en alleen goed voor de statistieken. Waar het lek zit is voor Akar nog lastig te duiden.

"Het wordt geen eenvoudig seizoen voor ons in ieder geval, want bij SV Marum liepen we veel te snel achter de feiten aan. We hadden scherper moeten spelen, want het rendement van SV Marum lag ontzettend hoog. We moeten met deze jonge ploeg nog groeien en hopen dat de goede resultaten niet lang uitblijven." Zaterdag neemt Alcides het voor eigen publiek op tegen Go Ahead Kampen.